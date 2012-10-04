СМИ: Кличко и Объединенная оппозиция согласовали мажоритарщиков

Руководство партии «УДАР» и лидеры Объединенной оппозиции "Батькивщина" достигли договоренности относительно поддержки единых кандидатов в мажоритарных округах.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета "Коммерсантъ Украина" (№155 (1645) от 4 октября 2012 года).

По информации издания, руководство политических сил рассчитывает на "жесткую партийную дисциплину" в вопросе снятия с выборов непроходных кандидатов.

Партия «УДАР» и Объединенная оппозиция "Батькивщина" еще в январе начали переговоры относительно совместного выдвижения кандидатов в мажоритарных округах. Больше всего разногласий возникло при обсуждении принципа определения единого кандидата: были предложения согласовывать кандидатов по квотному принципу, основываясь на рейтингах партий, или же определять их в каждом конкретном округе, исходя из данных социологических исследований.

Вчера газете стало известно, что договоренность о выдвижении совместных кандидатов достигнута, и лидеры политических сил готовятся объявить об этом в начале следующей недели.

По словам кандидата в народные депутаты Валентина Наливайченко (N3 в избирательном списке партии УДАР), спорных округов, где кандидаты от партии «УДАР» и Объединенной оппозиции претендуют на победу, осталось около 40. "С помощью рейтингового голосования и опросов граждан мы определим, кто мог бы стать единым кандидатом в этих округах", — сообщил В.Наливайченко, добавив, что в большинстве округов проходные кандидаты уже определены, и их кандидатуры не вызывают возражений со стороны союзников.

Достижение договоренности подтвердили и в Объединенной оппозиции. "Я работаю в регионах и был свидетелем того, как на прошлой неделе руководитель донецкого областного штаба получил от центрального штаба рекомендацию определить шансы прохождения наших кандидатов и кандидатов от «УДАР» и внести предложения", — сообщил "Коммерсанту" народный депутат Иван Кириленко (N15 в избирательном списке "Батькивщины"). Он уточнил, что критерии выбора проходных кандидатов будут определяться руководителями штабов на местах. "Объективно, это — доверие избирателей, узнаваемость и авторитет", — пояснил И.Кириленко.

«Впрочем, если руководители партий уже достигли договоренности, то кандидаты в народные депутаты на местах пока не собираются отказываться от участия в выборах добровольно», - отмечает издание.

"Я пришел на выборы, чтобы побеждать. Об отказе баллотироваться я не думаю и даже не собираюсь думать. Пока у меня рейтинг выше, чем у Яремы (Виталий Ярема, кандидат по киевскому округу N212 от объединенной оппозиции "Батькивщина")", — заявил газете кандидат в депутаты по округу N212 от партии «УДАР», народный депутат Кирилл Куликов.

"Мы ведем полномасштабную развернутую предвыборную кампанию, я провожу встречи и трачу много сил и средств. Этот вопрос (о снятии кандидатуры) подлежит обсуждению и аргументированию, — отметил в беседе с изданием В.Ярема, признавшись, что вопрос застал его врасплох. — У нас в округе я не вижу больше никого, кто представлял бы оппозицию. Возможно, в других округах оппозиционные кандидаты есть, но не в нашем".

В руководстве партий признают, что вопрос снятия кандидатов "очень сложный". "Люди несколько месяцев работали, вкладывали ресурсы. Однако, если есть общая цель и идея, задекларированная обеими сторонами, она должна быть выше личных амбиций", — считает И.Кириленко.

В партии «УДАР» "Коммерсант" заверили, что в случае необходимости их кандидаты готовы отказаться от участия в выборах. "У нас в партии достаточно жесткая дисциплина. Если штаб и Виталий Кличко примут решение — его будут выполнять", — пообещал В.Наливайченко.

Как сообщал УНИАН, 1 октября в пресс-службе «УДАРа» заявили, что в партии определили округа, где готовы снять своих кандидатов и поддержать выдвиженцев от «Батькивщины» и оппозиционно настроенных кандидатов-самовыдвиженцев.

При этом «УДАР» предложил «Батькивщине» снять своих кандидатов в округах, где по результатам изучения общественного мнения кандидаты от «УДАРа» имеют поддержку выше, чем кандидаты от других оппозиционных партий.

Кроме того, в ряде округов «УДАР» предлагает срочно в течение первой недели октября совместно с другими оппозиционными партиями провести социологические исследования, чтобы определить единого кандидата, который сможет победить у выдвиженца власти, информировали в пресс-службе.