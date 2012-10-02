Янукович говорит, что оправдательных приговоров станет больше

15:29, 02 октября 2012
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович уверен, что реформирование правоохранительных органов в Украине приведет к увеличению количества оправдательных приговоров.

Виктор Янукович Янукович хочет больше оправдательных приговоров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран-участниц СНГ.

Говоря о проведении реформ в Украине, в частности, о принятии Уголовного процессуального кодекса, В.Янукович отметил, что время, когда в стране осуществляется только 2% оправдательных приговоров, прошло.

«Международная практика говорит, что процент оправдательных договоров (приговоров – УНИАН) должен быть не менее 15%», - сказал Президент.

В.Янукович подчеркнул, что сегодня в Украине осуществляются очень важные шаги в вопросах изменения законодательства, которые, по его мнению, принесут существенную пользу обществу и приблизят Украину к европейским стандартам.

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