Янукович говорит, что оправдательных приговоров станет больше

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран-участниц СНГ.

Говоря о проведении реформ в Украине, в частности, о принятии Уголовного процессуального кодекса, В.Янукович отметил, что время, когда в стране осуществляется только 2% оправдательных приговоров, прошло.

«Международная практика говорит, что процент оправдательных договоров (приговоров – УНИАН) должен быть не менее 15%», - сказал Президент.

В.Янукович подчеркнул, что сегодня в Украине осуществляются очень важные шаги в вопросах изменения законодательства, которые, по его мнению, принесут существенную пользу обществу и приблизят Украину к европейским стандартам.