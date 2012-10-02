СМИ: У Кернеса накрутили до 25% на закупленных планшетах

Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок».

Приобретено оборудование для связи посредством Wi-Fi, в том числе точки доступа, коммутаторы, антенны контроллеры, пишут Наші гроші.

Более всего - 105 - приобретено планшетных компьютеров Apple iPad 2 по 7 141 грн/шт. Никаких требований к лицензионному программному обеспечению в конкурсной документации нет.

Однако, купить Apple iPad 2 с такими характеристиками можно значительно дешевле. Интернет-магазины продают такие планшеты в ценовом диапазоне от 3,8 до 4,5 тыс. грн, что с учетом 20% НДС дает максимальную цену 5,5 тыс. грн. "А это на четверть дешевле закупочной цены Харьковского горсовета", - пишет издание.

Основным владельцем ЗАО «Информационные Компьютерные Системы» является Александр Кардаков.