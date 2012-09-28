Власенко: Тимошенко дали разрешение на встречу с лидерами оппозиции
23:47, 28 сентября 2012Политика
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Юлия Тимошенко прекратила лежачий протест в харьковской больнице "Укрзализныци".
Об этом "5 каналу" сообщил ее защитник Сергей Власенко.
По его словам, экс-премьеру сообщили о разрешении от харьковской прокуратуры на посещение соратниками.
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Как сообщал УНИАН, Тимошенко легла на бетонный пол возле своей палаты, после того как к ней не пустили Арсения Яценюка, Александра Турчинова и Григория Немырю.
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