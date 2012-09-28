Власенко: Тимошенко дали разрешение на встречу с лидерами оппозиции

Об этом "5 каналу" сообщил ее защитник Сергей Власенко.

По его словам, экс-премьеру сообщили о разрешении от харьковской прокуратуры на посещение соратниками.

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Как сообщал УНИАН, Тимошенко легла на бетонный пол возле своей палаты, после того как к ней не пустили Арсения Яценюка, Александра Турчинова и Григория Немырю.