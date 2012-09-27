Социолог: Украина все больше становится дикарской страной

Такое мнение сегодня во время пресс-конференции высказала директор Фонда “Демократические инициативы” Ирина Бекешкина.

“Та вахканалия, которая происходит в Украине в социологии во время выборов, не свойственна ни одной цивилизованной стране. У нас это есть и это дикое поле растет и растет... Украина все больше и больше становится дикарской страной, которая не перестает удивлять наших коллег-европейцев", - сказала она.

По словам И.Бекешкиной, если во время предыдущих кампаний появлялись социологические фирмы-однодневки, то они обычно использовали такие названия, которые были похожи на названия солидных социологических кампаний. "Тогда распространялось все в основном в интернете. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас возникает то же, но используют те институты, которые можно найти в интернете”, - сказала она.

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При этом, по словам И.Бекешкиной, обидно, что результаты таких неправдивых социсследований активно освещаются в СМИ.

"Это все очень обидно и, к сожалению, это не только влияет на репутацию социологии... Если будут центральные каналы показывать абсолютно не стыдясь результаты несуществующих социологических фирм и несуществующих исследований, то зачем вообще заниматься социологией? Зачем вообще вспоминать о европейской интеграции? Потому что скоро действительно о нас будут говорить: "Они из Украины, где очень много диких обезьян", – сказала социолог.