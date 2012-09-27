В Киеве дали концерт легенды фильма «В бой идут одни старики»
В четверг, 27 сентября вторая поющая эскадрилья из фильма "В бой идут одни старики" дала концерт прямо на улицах Киева
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Между многоэтажками современной столицы прокатился грузовик военных времен с импровизированной сценой в прицепе, с которой живые легенды декламировали стихи как минимум двум сотням зрителей.
Песня до сих пор льется из их сердец. В кино Алим Федоринский лихо спорил с Леонидом Быковым, а сегодня, признается, вспоминает каждое слово Быкова и каждый момент съемок: "Он его сделал своим сердцем, своей душой. Хотя и пожил недолго".
Александр Немченко зрителям запомнился своим вниманием к прекрасному полу. Теперь со сцены утверждает, что для поющей эскадрильи - важнее небо: "Ну а девушки, а девушки потом".
Не изменяет прекрасному полу в пользу неба разве что актер Рустам Сагдуллаев, он же Ромео, который и сейчас поет о любви. Актеры утверждают, что стареть им и не придется, ведь знаменитой ленте вскоре обещают подарить продолжение.
"Сейчас у нас идет дискуссия, с чего начинать. Или сначала восстановить в памяти, как снимался фильм, или начать сразу снимать кино", - пояснил народный депутат Украины Александр Третьяков.
Сами герои обещают в фильме много новых красивых песен.