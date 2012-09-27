Комиссар СЕ обещает, что займется судебной системой Украины
20:28, 27 сентября 2012Политика
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Комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Мужниекс обещает продолжить исследование проблем судебной системы Украины, начатое его предшественником Томасом Хаммарбергом год назад.
Нильс Мужниекс обещает продолжить работу предшественника
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Н.Мужниекс заявил сегодня на пресс-конференции.
“Я обязательно продолжу эту работу моего предшественника”, - сказал он.
Комиссар напомнил, что Совет Европы является очень активным в предоставлении помощи Украине в осуществлении необходимых реформ. Вместе с тем, он отметил, что на сегодняшний день ситуация в Украине очень противоречива.
“Летом мы видели определенные позитивные стороны, например, одобрение Уголовного процессуального кодекса, в чем украинская власть тесно сотрудничала с экспертами Совета Европы, однако есть и другие области, где мы не совсем удовлетворены”, - сказал Н.Мужниекс.
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