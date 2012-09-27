Комиссар СЕ обещает, что займется судебной системой Украины

20:28, 27 сентября 2012
Политика
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Комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Мужниекс обещает продолжить исследование проблем судебной системы Украины, начатое его предшественником Томасом Хаммарбергом год назад.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Н.Мужниекс заявил сегодня на пресс-конференции.

“Я обязательно продолжу эту работу моего предшественника”, - сказал он.

Комиссар напомнил, что Совет Европы является очень активным в предоставлении помощи Украине в осуществлении необходимых реформ. Вместе с тем, он отметил, что на сегодняшний день ситуация в Украине очень противоречива.

“Летом мы видели определенные позитивные стороны, например, одобрение Уголовного процессуального кодекса, в чем украинская власть тесно сотрудничала с экспертами Совета Европы, однако есть и другие области, где мы не совсем удовлетворены”, - сказал Н.Мужниекс.

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