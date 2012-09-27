Шевченко прочитал на камеру стихотворение на украинском

Об этом заявил в эфире Первого национального.

"Я двуязычный", - отметил он, уточнив, что во время предвыборной кампании приходится говорить и на русском, и на украинском языках.

"Есть некоторые вещи, которые приходится объяснять на русском языке. Я сейчас изучаю украинский язык. Мне очень нра ... Не просто нравится, это мой родной язык", - заявил Шевченко.

При этом комментируя закон о языковой политики, он сказал: "Украинский язык - один государственный язык для нас". "Я считаю, что на проблемы с языком и на многие другие, которые разделяют страну, надо наложить мораторий", - уточнил футболист, после чего прочитал на камеру стихотворение Тараса Шевченко "Якби ви знали паничі".

Украинская правда