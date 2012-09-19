В ОБСЕ обеспокоены попытками криминализировать клевету в Украине

17:00, 19 сентября 2012
Политика
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович обеспокоена намерениями украинского парламента ввести уголовную ответственность за клевету.

ОБСЕ не понравилась идея украинских парламентариев, uapages.com

Об этом говорится в ее заявлении, распространенном сегодня.

"Я призываю всех членов парламента отвергнуть предложенные изменения, которые представляют серьезный шаг назад для медиа свободы в стране", - заявила представитель ОБСЕ.
Она также выразила надежду в том, что законопроект не будет одобрен украинским парламентом во втором чтении.
"Как я отметила в своем письме, которое я направил на имя министра иностранных дел Константина Грищенко 14 сентября, это очень неблагоприятное развитие. В 2001 году Украина была среди первых стран в регионе ОБСЕ, декриминализувала клевету, и именно благодаря этой важной реформе Украина получила репутацию как страна с наиболее либерализованного медиа-средой в регионе ", - отметила Д.Миятович.

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