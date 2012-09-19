В ОБСЕ обеспокоены попытками криминализировать клевету в Украине

Об этом говорится в ее заявлении, распространенном сегодня.

"Я призываю всех членов парламента отвергнуть предложенные изменения, которые представляют серьезный шаг назад для медиа свободы в стране", - заявила представитель ОБСЕ.

Она также выразила надежду в том, что законопроект не будет одобрен украинским парламентом во втором чтении.

"Как я отметила в своем письме, которое я направил на имя министра иностранных дел Константина Грищенко 14 сентября, это очень неблагоприятное развитие. В 2001 году Украина была среди первых стран в регионе ОБСЕ, декриминализувала клевету, и именно благодаря этой важной реформе Украина получила репутацию как страна с наиболее либерализованного медиа-средой в регионе ", - отметила Д.Миятович.