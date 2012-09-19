Завтра в Украину приедет делегация наблюдателей ПАСЕ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Советы Европы.

В ходе визита делегация во главе со швейцарским депутатом Андреасом Гроссом планирует провести встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем, председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным, руководителями Центральной избирательной комиссии и Конституционного суда, а также с представителями гражданского общества, журналистами и дипломатами.

В состав делегации войдут семь членов ПАСЕ.

В частности, до данным Lb.ua, в делегацию войдут содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ Мариэтта де Пурбе-Лундин и Майлис Репс.

Задача делегации ПАСЕ - предвыборный мониторинг в Украине, оценка избирательного законодательства и самой кампании.