Завтра в Украину приедет делегация наблюдателей ПАСЕ
13:34, 19 сентября 2012Политика
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20-21 сентября делегация наблюдателей Парламентской Ассамблеи Совета Европы посетит Украину.
ПАСЕ направляет делегацию для предвыборного контроля
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Советы Европы.
В ходе визита делегация во главе со швейцарским депутатом Андреасом Гроссом планирует провести встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем, председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным, руководителями Центральной избирательной комиссии и Конституционного суда, а также с представителями гражданского общества, журналистами и дипломатами.
В состав делегации войдут семь членов ПАСЕ.
В частности, до данным Lb.ua, в делегацию войдут содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ Мариэтта де Пурбе-Лундин и Майлис Репс.
Задача делегации ПАСЕ - предвыборный мониторинг в Украине, оценка избирательного законодательства и самой кампании.
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