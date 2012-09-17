Киевский апелляционный суд отклонил иск "Свободы"

В иске обжаловалось постановление №88 Центральной избирательной комиссии о порядке проведения жеребьевки для включения кандидатур в состав участковых избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии, отметив, что суд отклонил все ходатайства «Свободы».

Как напомнили в партии, за 5 дней до жеребьевки ЦИК изменила порядок его проведения, в связи с чем субъекты избирательного процесса были лишены возможности жеребьевки по каждой УИК, как это было предусмотрено законом и постановлением ЦИК от мая 2012 года.

Представитель Всеукраинского объединения «Свобода» в суде Олег Бондарчук, подытоживая ход и результат судебного заседания, отметил: «Ангажированная позиция суда была заметна с самого начала заседания, когда суд отклонил ходатайство об обеспечении иска путем запрещения проведения жеребьевки до решения спора по существу. А без удовлетворения этого ходатайства любое решение теряет смысл. Ведь его просто невозможно будет выполнить – уже с 19 сентября начнется процедура жеребьевки в участковых избирательных комиссиях. А для полного рассмотрения нашей жалобы, включая апелляционную инстанцию, нужно, как минимум, 6 дней. Теперь даже в случае победы «Свободы» в апелляционной инстанции нам придется обжаловать процедуру жеребьевки относительно всех 33500 избирательных участков».