В ЕНП возмущены, что ее руководителю отказывают во встречах с Тимошенко

Об этом он заявил сегодня во время обсуждения дела экс-премьер-министра Украины в рамках 9-го форума Ялтинской европейской стратегии.

«Наш президент Мартенс уже дважды был здесь с тех пор, как Тимошенко в тюрьме. Мы пытались посетить ее и нам отказали. Я считаю, честно, что это не нормально», - сказал М.Давид.

Вице-президент ЕНП выразил удивление, что вопреки заявлениям Президента Украины Виктора Януковича до сих пор из Уголовно-процессуального Кодекса Украины не изъяты нормы, по которым, собственно, и осуждена Ю. Тимошенко.

«Мы не хотим вмешиваться во внутренние дела вашей страны, но я думаю, что мы все хотим разделять с Украиной европейские ценности. И в этом процессе все эти европейские ценности пренебрежены», - сказал он.

М.Давид отметил, что в политической мотивированности процесса над Ю.Тимошенко никто в Европе не сомневается.

«Предположим, что в следующий понедельник Украина подала бы заявку на членство в Єропейском Союзе...Ответ Еврокомиссии и Евросовета был бы такой: Простите, но вы не удовлетворяете наши политические критерии», - сказал он.

Вице-президент ЕНП также выразил возмущение, что представители Генпрокуратуры в Европе через PR пытаются растолковать суть всех обвинений против Ю.Тимошенко.

«Я не считаю, что это нормально и не допускаю, что такое бывает в какой-либо стране Евросоюза», - отметил вице-президент ЕНП.

М.Давид подчеркнул, что украинцы даже не представляют, какой вред вся эта ситуация наносит имиджу их страны.

«Я не могу вмешиваться, но вопрос Украины уже не на политической повестке дня», - сказал он. Более того, прибавил вице-президент ЕНП, ситуация в Украине привела к значительной потере инвенстиций.

«Я уже знаю о 1 млрд 200 тыс евро инвестиций, которые должны были бы прийти в Украину, но пошли куда-то в другое место», - отметил он.