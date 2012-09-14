Грищенко доволен тем, как европейцы будут оценивать выборы в Украине

Об этом он написал в своем Twitter.

К.Грищенко заметил: “Я вижу, внимание привлекло Ялтинское заявление Фюле-Бильдта-Брока. Здесь важен ключевой момент: европ. партнеры признают необходимость оценки выборов исключительно по их итогам”.

“Поэтому я не вижу проблемы, ведь мы настроены провести выборы в соответствии с наивысшими европейскими стандартами. И это нужно, в первую очередь, украинскому обществу, а следовательно, будет помогать сближению Украины с ЕС”, - подчеркнул К.Грищенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 сентября, комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле, министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт и председатель Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента Эльмар Брок заявили Президенту Украины Виктору Януковичу, что легитимность будущей Верховной Рады будет зависеть от хода выборов.

В совместном заявлении представителей ЕС по итогам их встречи с В.Януковичем отмечено: «Легитимность будущего парламента будет зависеть от проведения выборов, которые должны быть свободными и честными в соответствии с высшими международными стандартами. В этом контексте мы подчеркиваем важность свободы средств массовой информации», - говорится в заявлении.

В ходе встречи представители Европейского Союза также подчеркнули, что не должно быть места для паузы в отношениях Украина-ЕС, а также места для компромисса в вопросе ценностей.

Кроме того, представители Евросоюза заявили о необходимости разрешения вопроса выборочного правосудия для продвижения на новый уровень отношений, предусмотренный Соглашением об ассоциации.

«Мы выражаем сожаление, что последствия нынешней ситуации не позволят двум возможным лидерам оппозиции принимать участие в парламентских выборах в результате судебных процессов, которые не отвечали международным стандартам честности, прозрачности и независимости юридического процесса», - говорится в заявлении.