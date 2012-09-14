Грищенко - о саммите Украина-ЕС: это то же самое, как спрашивать: солнце взойдет или нет
15:09, 14 сентября 2012Политика
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Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко прогнозирует проведение саммита Украина - Европейский Союз до конца этого года.
Грищенко верит, что саммит состоится
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Ялте в кулуарах 9-го форума «Ялтинской европейской стратегии».
«Саммит запланирован до конца года», - сказал глава МИДа.
Вместе с тем, на уточняющие вопросы журналистов, состоится ли саммит, К.Грищенко дал понять, что сейчас об этом говорить рано, отметив, что это «то же самое, как спрашивать: солнце взойдет или нет».
Сегодня утром комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле, фактически уклонился от ответа на аналогичный вопрос.
При этом Ш.Фюле добавил, что обычно подобные встречи проводятся осенью.
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