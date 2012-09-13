Янукович поручил Порошенко определить место для LNG-терминала

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что сегодня они вместе с Президентом Украины Виктором Януковичем дали поручение министрам экономики двух стран рассмотреть предложение Украины, чтобы Турция приняла участие в строительстве LNG-терминала на территории Украины, и аналогичное предложение Турции относительно строительства LNG-терминала на ее территории.

Эрдоган подчеркнул, что нужно рассмотреть, какой проект даст лучший результат при наименьших расходах.

В свою очередь В.Янукович отметил, что на сегодняшний день нет однозначного ответа, но он надеется, что он будет получен в ближайшее время.

По словам Президента, сотрудничество с Турцией в энергетической сфере является чрезвычайно перспективным. «Мы будем рассматривать вопрос, как объединить наши усилия для осуществления эффективных энергетических проектов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приему сжиженного природного газа объемом 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Примерная стоимость строительства LNG-терминала составит 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

На сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный LNG-терминал - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская область), наземный LNG-терминал - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный LNG-терминал в районе г. Очаков (Николаевская область); наземный LNG-терминал в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская область); оффшорный LNG-терминал в районе г. Одесса (в открытом море).

В конце августа т.г. первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский сообщил, что Турция предложила Украине участвовать в строительстве LNG-терминала на своей территории

«Турецкая сторона предложила Украине присоединиться к созданию нового терминала на территории Турции. Ключевыми партнерами здесь выступают Турецкая государственная компания Botas (аналог украинского «Нафтогаза») и частная компания Egagas, которая владеет одним из действующих LNG-терминалов в Турции», - сказал В.Хорошковский.