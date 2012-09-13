Власенко: Тимошенко не могла давить на сокамерницу под 24-часовым видеонаблюдением

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, находясь в Качановской исправительной колонии под круглосуточным видеонаблюдением, не могла принуждать сокамерницу Юлию Абаплову писать письмо с показаниями о давлении на нее работников пенитенциарной службы.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко, комментируя вчерашнее заявление Ю.Абапловой о том, что она написала письмо к защитнику под диктовку экс-премьера.

«Говорить о том, что Юлия Владимировна могла принуждать кого-то что-то делать, находясь под 24-часовым видеонаблюдением, – это просто абсурд. В то же время я могу с уверенностью сказать, что оба эти человека (Ю.Абаплова и соседка Ю.Тимошенко по палате в ЦКБ «Укрзалізниці» Оксана Мельник – УНИАН) находятся под тотальным контролем пенитенциарной системы и очевидно они от нее полностью и тотально зависимы», - сказал С.Власенко.

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Защитник выразил удивление по поводу того, что Ю.Абаплова заявила о давлении со стороны Ю.Тимошенко только через 5 месяцев, а не сразу. По его мнению, если бы экс-премьер действительно принуждала сокамерницу писать письмо, то видеозапись этого инцидента уже давно была бы обнародована.

С.Власенко также подчеркнул, что если бы Ю.Тимошенко оказывала давление на сокамерницу, то Ю.Абапловой, чтобы перевестись в другое помещение, достаточно было бы пожаловаться администрации колонии.

«24 часа в сутки осуществляется видеонаблюдение за Юлией Владимировной. Абаплова видела Юлию Владимировну в последний раз больше 5 месяцев назад и только сегодня она вышла с этими заявлениями. Если она эти письма писала под какую-то диктовку, почему она не сказала сразу, то есть это все абсурд на абсурде и абсурдом погоняет. Юля Владимировна находится под 24-часовым видеонаблюдением. Если бы, не дай Бог, что-то было не так, они бы уже это видео восемь раз вывесили, только видео не пятимесячной давности, которое они где-то сейчас могут монтировать тихонько, а делали бы это в режиме он-лайн», - убежден С.Власенко.

В то же время защитник выразил удовлетворение тем, что Ю.Абаплова сама подтвердила подлинность письма к нему. По мнению С.Власенко, это подтверждает правдивость изложенной в письме информации. «Для меня главнее всего, что Абаплова признала подлинность своего письма, которое подтверждает все, о чем я говорил», - отметил он.

С.Власенко также выразил убеждение, что вчерашнюю пресс-конференцию Ю.Абапловой и О.Мельник инициировала пенитенциарная служба, а не сами заключенные.

«Я провел пресс-конференцию, закончилась она около 14.00, первая информация разошлась с пресс-конференции после 15.00. Мне крайне интересно, как об этом узнала простая заключенная Абаплова, простая заключенная Мельник, как они успели так быстро написать заявление, как они успели так быстро организовать прессу, если это все делалось по их просьбе. В 14.00 я закончил свою пресс-конференцию, а они уже в 18.30 оправдывались – конечно же, это специально организовано», - сказал защитник.

По мнению С.Власенко, кампания по дискредитации Ю.Тимошенко будет продолжаться.

Как сообщал УНИАН, вчера на пресс-конференции в Киеве С.Власенко обнародовал письмо Ю.Абапловой, датированное 25 марта 2012 г., в котором она заявляет о давлении. По словам защитника, сокамерница экс-премьера написала письмо, в котором говорится о том, что ее принуждали давать неправдивые показания против Тимошенко. С.Власенко продемонстрировал и зачитал некоторые отрывки письма на 9 страницах, каждая из которых подписана, которое Ю.Абаплова по собственной инициативе написала ему лично.

Через несколько часов после пресс-конференции С.Власенко сокамерница Ю.Тимошенко Ю.Абаплова провела в Качановской колонии пресс-конференцию, на которой заявила, что письмо с якобы показаниями о давлении, обнародованное С.Власенко, она написала под диктовку экс-премьера. Женщина также опровергла информацию о том, что на нее оказывают давление работники пенитенциарной службы и что ее содержат в карцере.