Лидер донецкой оппозиции считает обстрел автомобиля «местными разборками»

Об этом он сказал в Донецке на пресс-конференции.

По словам А.Ярошенко, партия «Зеленые» - «это сателлит Партии регионов», и «эти партии не будут между собой воевать».

«Я думаю, что это местечковые разборки. Это местные разборки между собой», - сказал оппозиционный лидер о факте обстрела автомобиля кандидата в г. Славянске, в одномандатном избирательном округе №47, где баллотируется также от Партии регионов и сын премьер-министра Украины Алексей Азаров.

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Как сообщал УНИАН, 12 сентября в 01.00 в дежурную часть милиции г. Славянска поступило сообщение от жителя города, кандидата в народные депутаты Украины по списку партии «Зеленые», о том, что полчаса назад, когда он направлялся на автомобиле домой с другим жителем г. Славянска, кандидатом в народные депутаты Украины от той же партии, их обстреляли неизвестные из стоявшей на обочине машины после чего скрылись. Граждане, обратившиеся в милицию, не пострадали.

Преступление квалифицировано по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - «Хулиганство, совершенное с применением оружия».

Сотрудниками милиции принимаются необходимые меры по установлению злоумышленников.