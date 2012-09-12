Граф Разумовский подарил икону собору Рождества Богородицы в Козельце

Как сообщила УНИАН пресс-служба благотворительного фонда Николая Рудьковского, в мероприятиях принял участие потомок последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского – граф Александр Разумовский.

Он прибыл из Вены по личному приглашению Н.Рудьковского, с которым сын графа Андрей Разумовский учился в Венском университете.

Торжественные мероприятия в Козельце начались с литургии в соборе Рождества Богородицы, построенного на средства Наталии Разумовской, и почтения ее памяти, поскольку 12 сентября исполнилось 250 лет со дня смерти матери гетмана. Граф подарил собору икону "Успение Пресвятой Богородицы".

После литургии состоялось спецпогашение блока марок и конверта с изображением собора. Свою подпись на конверте также оставил граф А.Разумовский.

По случаю праздника в Козельце также состоялась научная конференция и презентация книги “Собор Рождества Богородицы в Козельце”, изданной сотрудниками Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" и продолжившей серию изданий о памятниках архитектуры национального значения.

В книге дается краткое описание городка Козелец и его достопримечательностей, история семьи Разумовских и строительства собора Рождества Богородицы, дан его художественно-стилистический анализ, также рассказывается об иконах уникального иконостаса храма.

В торжественных мероприятиях приняли участие представители районного совета и районной госадминистрации, общества "Черниговское землячество в Киеве", а также ученые и жители городка.

Справка УНИАН. Собор Рождества Богородицы – каменный, двухэтажный храм в стиле барокко построен по заказу графини Наталии Разумовской известными архитекторами Андреем Квасовым и Иваном Григорович-Барским в 1752-63 годах. Храм-усыпальница поражает монументальностью и в то же время торжественностью и изысканностью. В интерьере собора господствуют центральный купол и резной из липы позолоченный иконостас, созданный, как считается, при участии выдающегося архитектора Варфоломея (Бартоломео) Растрелли.