Азаров обещает рассчитаться с паралимпийцами «максимально быстро»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

"Сегодня мне особенно приятно заявить, что Украина убедительно подтвердила статус страны великих спортивных достижений. Недавно мы поздравляли украинских олимпийцев, которые в командном зачете оставили позади много сильных соперников. Сейчас в этот статус триумфальный вклад внесли украинские паралимпийцы. Наши прекрасные девушки и мужественные парни на Паралимпийских играх в Лондоне заняли почетное четвертое место. Сегодня мы рассмотрим проект постановления о премировании призеров Паралимпиады в 2012 году. И выплаты сделаем максимально быстро", - сказал Н.Азаров.

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Он также поздравил украинские женскую и мужскую сборные по шахматам, которые на Всемирной шахматной Олимпиаде в Стамбуле завоевали бронзовые награды.

"Это самое большое в истории Украины достижение в этом интеллектуальном спорте. Позвольте мне от имени всего нашего правительства, от всего сердца поздравить вообще всех наших спортсменов, пожелать им еще более значительных достижений. А условия для этого правительство создает с каждым годом развития страны все лучшие", - отметил Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, украинская паралимпийская сборная в общем зачете на Играх в Лондоне заняла четвертое место и завоевала рекордное количество наград – 84: 32 золотые медали, 24 серебряные и 28 бронзовых.