Табачник заверил россиян, что с украинским языком все хорошо

Об этом министр сказал в эфире радиостанции «Голос России» в программе «Разговор с Константином Косачевым».

«Я думаю, что государственный язык на Украине чувствует себя благополучно, потому что ни в одном регионе никто никогда не отменял государственных стандартов. Все дети, получающие и базовое, и полное среднее образование обязательно сдают государственную аттестацию по украинскому языку, украинской литературе. Во всех университетах Украины есть курс "Украинский язык как деловой язык" в зависимости от профессии», - сказал Д.Табачник.

При этом он считает, что многие проблемы в Украине возникают в связи с излишним, гипертрофированным увлечением государственными символами.

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«Мы пытались сделать человека для государства, он должен, обязан петь гимн, любить только свою землю, любить Конституцию, говорить только на государственном языке, и это навязывалось вчерашними идеологами партийных времен, писателями, которые привыкли к дармовым огромным тиражам за счет государственных заказов», - заявил министр.

По мнению Д.Табачника, из-за того, что «человека подгоняли под государство», возникло много проблем, население значительной части регионов, молодежь чувствуют себя не очень комфортно.

«Мне кажется, что последние несколько лет правительство, созданное Президентом Виктором Януковичем, пытается сделать гуманитарную политику значительно более либеральной, менее детерминированной, менее навязываемой государством, потому что это кому-то не нравится», - сказал он.

Д.Табачник также отметил, что в Украине ведется много дискуссий в связи с вступлением в силу закона о языках.

«Мне кажется, что эти «страшилки» надуманы людьми, которые принадлежат к национально-патриотическому, прямо говоря, националистическому, лагерю. Когда начинают спорить о новом законе о языке, я всегда спрашиваю оппонентов: пожалуйста, статья, параграф, где хотя бы одной строкой ущемляется украинский язык в пользу любого другого», - заявил он.

Он отметил, что языковой закон пытаются подать как некое усиление позиций русского языка.

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«Я говорю, что это просто нормализация ситуации, это уход от навязывания государством стереотипов, которые не прижились во многих регионах Украины», - заявил министр.

При этом он добавил, что все дети, которые учатся на венгерском, молдавском, румынском, словацком и русском языке, в полном объеме изучают украинскую литературу, украинский язык и сдают итоговые экзамены, а потом - государственную итоговую аттестацию.