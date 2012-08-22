Табачник: в Украине все школы украинские

Такое мнение во время брифинга в Харькове, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о влиянии языкового закона на школьные учебные программы, высказал министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник.

«Это, безусловно, повлияет на учебные программы только в одном направлении: это даст возможность учителям больше сосредоточиться на качестве образования. Для всех школ остается государственный стандарт – украинский язык и литература обязательно, везде будет тестирование, переходные экзамены. Ничего нового нет», - сказал Д.Табачник.

Он подчеркнул, что уже два года школы заказывают учебники на том языке, на котором реально ведется преподавание.

«Два года назад я запретил насиловать и принуждать школьные коллективы, и навязывать учебники не на том языке, на котором реально происходит процесс преподавания. Замечу, что в Украине все школы со всеми языками преподавания – украинские школы, потому что они финансируются из бюджета территориальных общин Украины. То есть, украинская школа со словацким языком преподавания, украинская школа с венгерским языком преподавания, украинская школа с русским языком. Я сказал, что нужно просто делать так, как хотят учителя. Второй год подряд у нас все школы заказывают учебники согласно государственному заказу на том языке, на котором реально ведется преподавание», - сказал Д.Табачник.

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По словам министра образования, на данное время напечатано более 2 млн школьных учебников на языках национальных меньшинств, подавляющее большинство из них – на русском.

Как сообщал УНИАН, ранее Д.Табачник заверял, что при необходимости школьники будут обеспечены учебниками на языках национальных меньшинств.