Окружком пожаловался на коммунистов в милицию

Как сообщил журналистам представитель ОИК №146 Михаил Майборода, в маршрутках города массово размещена реклама с лозунгами, которые использует Компартия (те же фразы транслируются в рекламных блоках на телеканалах). Однако на мини-плакатах в маршрутках нет исходных данных о заказчике рекламы и типографии, где она отпечатана .

«Это является нарушением. Мы сегодня передали письмо в милицию»,- сказал М.Майборода. Он подчеркнул, что в обязанности окружкома входит контроль за соблюдением законодательства субъектами избирательного процесса.