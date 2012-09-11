Окружком пожаловался на коммунистов в милицию
06:41, 11 сентября 2012Политика
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В Кременчуге Полтавской области члены окружной избирательной комиссии №146 обратились в милицию с просьбой определить законность избирательной рекламы Комунистической партии Украины.
Как сообщил журналистам представитель ОИК №146 Михаил Майборода, в маршрутках города массово размещена реклама с лозунгами, которые использует Компартия (те же фразы транслируются в рекламных блоках на телеканалах). Однако на мини-плакатах в маршрутках нет исходных данных о заказчике рекламы и типографии, где она отпечатана .
«Это является нарушением. Мы сегодня передали письмо в милицию»,- сказал М.Майборода. Он подчеркнул, что в обязанности окружкома входит контроль за соблюдением законодательства субъектами избирательного процесса.
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