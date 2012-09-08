ЦИК утвердил сметы расходов еще 54 окружных избиркомов
17:59, 08 сентября 2012Политика
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Центральная избирательная комиссия утвердила сметы расходов еще 54 окружных избирательных комиссий, созданных для проведения выборов народных депутатов Украины.
ЦИК провел очередное заседание
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК.
Общая сумма расходов этих 54 окружных избиркомов составляет 188 млн. 919 тыс. 927 грн.
Как сообщал УНИАН, в Украине для проведения парламентских выборов создано 225 окружных избирательных комиссий. Ранее ЦИК утвердила сметы 56 окружных избиркомов с общей суммой расходов 201 млн 964 тысяч 198 грн.
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