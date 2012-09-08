ЦИК утвердил сметы расходов еще 54 окружных избиркомов

17:59, 08 сентября 2012
Политика
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Центральная избирательная комиссия утвердила сметы расходов еще 54 окружных избирательных комиссий, созданных для проведения выборов народных депутатов Украины.

ЦИК объявил о начале избирательной кампании с 11.09. На фото - глава ЦИК Шаповал и его заместитель Усенко-Чорна

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК.

Общая сумма расходов этих 54 окружных избиркомов составляет 188 млн. 919 тыс. 927 грн.

Как сообщал УНИАН, в Украине для проведения парламентских выборов создано 225 окружных избирательных комиссий. Ранее ЦИК утвердила сметы 56 окружных избиркомов с общей суммой расходов 201 млн 964 тысяч 198 грн.

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