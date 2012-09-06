Председатель НСЖУ: Слухи о смерти бумажных изданий преувеличены

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НСЖУ, по словам О.Наливайко, «мировые тиражи возросли на 1,1% в мире и на 16% в Азии. В Украине по итогам подписной кампании на второе полугодие тоже есть небольшой рост».

Второй тренд газетно-журнальной отрасли, как считает О.Наливайко, - это рост читательского интереса к местной прессе с одновременным увеличением рекламных поступлений.

«Нужно высаживать новые саженцы медиа-бизнесов, в первую очередь цифровых, но приоритетом остается главное дерево – печатное издание. Важно соблюдать режим экономии жесткого бюджетирования каждого производственного процесса, но бумажную версию при этом развивать. Об этом говорило абсолютное большинство участников конгресса (Всемирного газетного конгресса, который проходил в Киеве с 3 по 5 сентября). Необходимо искать новые формы рекламных продаж. В некоторых изданиях Интернет версии уже можно просматривать в 3D изображении», – сказал председатель НСЖУ.

По словам О.Наливайко, «на вопрос, как построить успешный медиа-проект, главный ответ - слушать своего читателя».

«Во время работы конгресса кроме обмена опытом было осуществлено много конкретных договоренностей. НСЖУ договорился о принципах сотрудничества с греческой компанией «Ньюс Ассет», которое поможет НСЖУ разработать современную производственную платформу для нового интернет-проекта с обучением персонала», - сообщил О.Наливайко.