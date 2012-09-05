Пшонка: будет хорошо, если сын пройдет в ВР, а если нет – сделает выводы

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка уверяет, что не будет помогать своему сыну Артему в предвыборной борьбе.

Об этом он сказал в интервью газете «Комсомольская правда в Украине».

«Это его путь и его выбор. Я уважительно к этому отношусь. Он давно самостоятельный молодой человек с опытом работы в правоохранительных органах, с опытом парламентской деятельности, и он сам принимал решение баллотироваться по мажоритарному округу. В какой-то конкретной моей помощи он уже не нуждается», - отметил В.Пшонка.

Генпрокурор также высказал мнение, что будет хорошо, если его сын пройдет в парламент, а если нет – «значит сделает выводы, возможно, займется чем-то другим».

А.Пшонка баллотируется в одномандатном избирательном округе №81 в Запорожской области от Партии регионов.