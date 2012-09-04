Митинг в Броварах: 5 избитых милиционеров, 6 задержанных активистов
Милиция Киевской области заявляет, что в Броварах во время акции общественных активистов пострадали пятеро правоохранителей, задержаны 6 человек.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, «в городе Бровары Киевской области возле здания Броварского межрайонного суда общественные активисты устроили театрализованное действо, во время которого инсценировали казнь судьи, которая осудила к заключению Виталия Запорожца, обвиненного в убийстве майора милиции Николая Симоненко».
Правоохранители не вмешивались в акцию, пока активисты выражали свое возмущение и выкрикивали лозунги.
«Когда начался импровизированный показательный процесс повешения чучела судьи, милиционеры подошли к участникам акции и предложили прекратить действия, пропагандирующие жестокость и насилие. Активисты, продолжая представление, начали отталкивать сотрудников милиции и оказывать им сопротивление», - сказано в сообщении.
В результате инцидента пятеро правоохранителей получили телесные повреждения в виде кровоподтеков и ссадин. Шесть человек задержали и доставили в Броварской горотдел милиции. Двум из них инкриминируют хулиганство, четверым – неповиновение работникам милиции. Всем задержанным было предложено пройти медицинское обследование, от которого они отказались.
После установления личности задержанных и составления соответствующих документов задержанных все-таки осмотрят врачи и их отпустят.
В то же время Всеукраинское объединение «Свобода» заявило, что в Броварах милиция жестоко избила участников акции в поддержку В.Запорожца.
В переданном УНИАН сообщении пресс-службы партии сказано, что милиционеры избили участников акции «без каких-либо оснований и объявления о незаконности мероприятия или действий активистов».