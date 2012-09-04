Митинг в Броварах: 5 избитых милиционеров, 6 задержанных активистов

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, «в городе Бровары Киевской области возле здания Броварского межрайонного суда общественные активисты устроили театрализованное действо, во время которого инсценировали казнь судьи, которая осудила к заключению Виталия Запорожца, обвиненного в убийстве майора милиции Николая Симоненко».

Правоохранители не вмешивались в акцию, пока активисты выражали свое возмущение и выкрикивали лозунги.

«Когда начался импровизированный показательный процесс повешения чучела судьи, милиционеры подошли к участникам акции и предложили прекратить действия, пропагандирующие жестокость и насилие. Активисты, продолжая представление, начали отталкивать сотрудников милиции и оказывать им сопротивление», - сказано в сообщении.

В результате инцидента пятеро правоохранителей получили телесные повреждения в виде кровоподтеков и ссадин. Шесть человек задержали и доставили в Броварской горотдел милиции. Двум из них инкриминируют хулиганство, четверым – неповиновение работникам милиции. Всем задержанным было предложено пройти медицинское обследование, от которого они отказались.

После установления личности задержанных и составления соответствующих документов задержанных все-таки осмотрят врачи и их отпустят.

В то же время Всеукраинское объединение «Свобода» заявило, что в Броварах милиция жестоко избила участников акции в поддержку В.Запорожца.

В переданном УНИАН сообщении пресс-службы партии сказано, что милиционеры избили участников акции «без каких-либо оснований и объявления о незаконности мероприятия или действий активистов».