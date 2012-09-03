Чтобы пригласить украинцев на выборы ЦИК потратит 1 млн 116 грн

Центральная избирательная комиссия внесла изменения в смету дополнений на подготовку и проведение очередных выборов в парламент, которыми предусматривается выделение 1 млн 116 грн органам введения Государственного реестра избирателей для приобретения бумаги на изготовление именных приглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК.

Кроме того, для приобретения персональных средств идентификации для окружных избиркомов для пользователей системы «Выборы» будет выделено 239 тыс. 40 грн.

Для того, чтобы обеспечить финансирование этих мероприятий, ЦИК сократила расходы на изготовление избирательной документации и оплату услуг связи.

Заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная подчеркнула, что общий объем расходов Центризбиркома на организацию и проведение парламентских выборов не изменился, и остался на уровне 268 млн 162 тыс. 460 грн.

При этом, общий объем расходов государственного бюджета на подготовку, организацию и проведение выборов составляет 1,2 млрд грн.