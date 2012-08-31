Литвин думает, что в ВР перед выборами сделают ставку на «сладкое»

Об этом он сказал в интервью телеканала «Рада».

По словам спикера, поскольку в решающую фазу вошла избирательная кампания, то уже «в пылу предвыборных страстей некоторые умудряются вносить законопроекты по решению проблем, скажем, мусорной свалки того или другого населенного пункта». «Это делается для того, чтобы показать людям – видите, я ваш защитник. А люди далеко не всегда обращают внимание, что это делается перед выборами», - добавил В.Литвин.

Он отметил, что на сегодняшний день зарегистрировано свыше 1000 законопроектов, из которых 240 уже подготовлены к рассмотрению в первом и втором чтении. По его словам, «судя по предложениям, которые поступают от фракций, будет прослеживаться попытка сделать ставку на сладкое, то есть на популизм, который является крайне опасным для страны, особенно в предвыборный период».

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В.Литвин допускает, что сессионный зал «будет заполнен частично, а президиум в полном составе». «Я лично, когда будут пленарные заседания, буду работать в ВР», - добавил он. По словам спикера, те депутаты, которые являются «счастливцами, потому что попали в проходную часть партийных списков тех политических партий, которые имеют гарантированную возможность присутствовать в ВР, будут работать в Верховной Раде, использовать возможности прямой трансляции, а, разумеется, те, кто баллотируется в округах, будут трудиться не покладая рук».