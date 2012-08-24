Литвин убежден, что выборы пройдут честно

"Я далек от мысли о том, что выборы не будут признаны честными", - сказал председатель ВР.

Литвин убежден, что выборы будут честными, поскольку никто из их участников не заинтересован в том, чтобы мы получили негативную оценку. "Хотя председатель Центральной избирательной комиссии мыслил логически, когда сказал, что тот кто проиграет, у нас никогда не признает выборы и, конечно, будет апеллировать к мировой общественности", - сказал спикер.

Он добавил, что выборы - это то время, когда нужно наладить диалог внутри страны и не делить страну на своих и чужих. "Я убежден, что у нас все должно произойти штатно", - сказал В.Литвин.

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Как сообщал УНИАН, 22 августа Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал заявил, что готов к тому, что после выборов будет существовать проблема их легитимности. «Уже сейчас я уверен того, что проблема легитимности будет существовать", - сказал он. В тоже время председатель ЦИК отметил, что есть смысл различать легитимность внутреннюю и внешнюю.

"Во-первых, в стране существует два диаметрально противоположных политических лагеря. И оппоненты воспринимают друг друга не как просто оппоненты, а нередко - как враги. Следовательно, тот, кто проигрывает, очевидно не воспримет объявленные результаты и будет утверждать, что выборы были сфальсифицированы », - отметил В.Шаповал.

Что касается легитимности внешней, то уже сегодня, по словам главы ЦИК, можно предполагать, что определенная часть международных экспертов, хотя бы на уровне подсознания, запрограммирована на то, "чтобы признать выборы не совсем «чистыми» по некоторым аспектам". "Учитывая все эти факторы, я внутренне готов к тому, что как бы Комиссия не пыталась провести выборы в соответствии с Законом, какие бы усилия при этом не прилагала, оценки могут быть отрицательными. Однако, ЦИК нужна не положительная, а объективная оценка ", - продолжил он и заверил, что Комиссия стремится провести выборы так, чтобы по их результатам Украина выглядела достойно.