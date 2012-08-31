"Корреспондент": Янукович возглавил рейтинг самых влиятельных украинцев

Журнал Корреспондент в рамках ежегодного проекта ТОП-100 составил рейтинг самых влиятельных украинцев.

В этом году юбилейный выпуск 100 самых влиятельных украинцев по версии журнала возглавил Президент Виктор Янукович. Второе место занял богатейший украинец Ринат Ахметов. Третье место, как и в прошлом году, у главы АП Сергея Левочкина. Замыкают первую пятерку старший сын Президента Александр и глава совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ. В последней десятке рейтинга оказалась писательница Оксана Забужко (91) и кинорежиссер Кира Муратова (99). Замыкает сотню самых влиятельных украинцев художник Анатолий Криволап.

1. Виктор Янукович, Президент

2. Ринат Ахметов, владелец Систем Кэпитал Менеджмент (+2)

3. Сергей Левочкин, глава администрации президента

4. Александр Янукович, собственник МАКО Холдинга (+26)

5. Дмитрий Фирташ, глава совета директоров Group DF (+1)

6. Николай Азаров, премьер (-1)

7. Борис Колесников, вице-премьер, министр инфраструктуры (+1)

8. Андрей Клюев, секретарь СНБО (-1)

9. Арсений Яценюк, лидер партии "Фронт змін" (+10)

10. Валерий Хорошковский, первый вице-премьер (-1)

11. Виктор Пинчук, основной акционер международной инвестиционно-консалтинговой группы EastOne (+3)

12. Игорь Коломойский, совладелец финансово-промышленной группы "Приват" (+1)

13. Юлия Тимошенко, лидер партии "Батьківщина" (-3)

14. Виктор Пшонка, генпрокурор (-2)

15. Вадим Новинский, основной акционер финансово-промышленной группы "Смарт-холдинг" (+35)

16. Виталий Кличко, лидер партии "Удар", чемпион мира по боксу по версиям WBC и WBO (+25)

17. Сергей Тигипко, вице-премьер, министр социальной политики (-2)

18. Александр Ярославский, президент и совладелец группы DCH (+4)

19. Геннадий Боголюбов, глава наблюдательного совета ПриватБанка, совладелец группы "Приват" (-1)

20. Александр Клименко, председатель Государственной налоговой службы

…

23. Митрополит Владимир, глава Украинской православной церкви МП (+4)

27. Юрий Иванющенко, народный депутат (-25)

29. Виктор Янукович-младший, народный депутат (new)

38. Петр Симоненко, лидер Компартии (new)

42. Андрей Шевченко, футболист (+43)

43. Олег Тягнибок, Лидер ВО Свобода (+5)

54. Любомир Гузар экс-глава Украинской Греко-католической церкви (+27)

95. Александр Турчинов первый заместитель главы партии Батьківщина (-22)