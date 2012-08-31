"Корреспондент": Янукович возглавил рейтинг самых влиятельных украинцев
В первой пятерке - старший сын Президента Александр и глава совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ.
Журнал Корреспондент в рамках ежегодного проекта ТОП-100 составил рейтинг самых влиятельных украинцев.
В этом году юбилейный выпуск 100 самых влиятельных украинцев по версии журнала возглавил Президент Виктор Янукович. Второе место занял богатейший украинец Ринат Ахметов. Третье место, как и в прошлом году, у главы АП Сергея Левочкина. Замыкают первую пятерку старший сын Президента Александр и глава совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ. В последней десятке рейтинга оказалась писательница Оксана Забужко (91) и кинорежиссер Кира Муратова (99). Замыкает сотню самых влиятельных украинцев художник Анатолий Криволап.
1. Виктор Янукович, Президент
2. Ринат Ахметов, владелец Систем Кэпитал Менеджмент (+2)
3. Сергей Левочкин, глава администрации президента
4. Александр Янукович, собственник МАКО Холдинга (+26)
5. Дмитрий Фирташ, глава совета директоров Group DF (+1)
6. Николай Азаров, премьер (-1)
7. Борис Колесников, вице-премьер, министр инфраструктуры (+1)
8. Андрей Клюев, секретарь СНБО (-1)
9. Арсений Яценюк, лидер партии "Фронт змін" (+10)
10. Валерий Хорошковский, первый вице-премьер (-1)
11. Виктор Пинчук, основной акционер международной инвестиционно-консалтинговой группы EastOne (+3)
12. Игорь Коломойский, совладелец финансово-промышленной группы "Приват" (+1)
13. Юлия Тимошенко, лидер партии "Батьківщина" (-3)
14. Виктор Пшонка, генпрокурор (-2)
15. Вадим Новинский, основной акционер финансово-промышленной группы "Смарт-холдинг" (+35)
16. Виталий Кличко, лидер партии "Удар", чемпион мира по боксу по версиям WBC и WBO (+25)
17. Сергей Тигипко, вице-премьер, министр социальной политики (-2)
18. Александр Ярославский, президент и совладелец группы DCH (+4)
19. Геннадий Боголюбов, глава наблюдательного совета ПриватБанка, совладелец группы "Приват" (-1)
20. Александр Клименко, председатель Государственной налоговой службы
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23. Митрополит Владимир, глава Украинской православной церкви МП (+4)
27. Юрий Иванющенко, народный депутат (-25)
29. Виктор Янукович-младший, народный депутат (new)
38. Петр Симоненко, лидер Компартии (new)
42. Андрей Шевченко, футболист (+43)
43. Олег Тягнибок, Лидер ВО Свобода (+5)
54. Любомир Гузар экс-глава Украинской Греко-католической церкви (+27)
95. Александр Турчинов первый заместитель главы партии Батьківщина (-22)