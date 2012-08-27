Азаров говорит, что полностью откажется от российского металла
16:36, 27 августа 2012Политика
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Украина в ближайшее время полностью откажется от закупки металлопродукции в России.
Азаров говорит, что обойдемся своим
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге после открытия завода металлоконструкций «Стальтех» в городе Бровары.
Он отметил, что производственные мощности Украины позволяют перейти исключительно на украинскую продукцию.
«Мы полностью откажемся в ближайшее время, да и уже практически отказались от закупки металлоконструкций в России, например. Все, что мы закупали на российских заводах, мы сейчас уже полностью можем изготавливать не только на этом предприятии, а и на многих других аналогичных предприятиях. Мы видим, что строительство таких сложных сооружений как мосты, например, - мы уже практически обходимся без заказов металлоконструкций за рубежом», - сказал Н.Азаров.
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