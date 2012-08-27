Мельниченко в США заявляет, что вопрос о его экстрадиции закрыт

Как сообщает портал LB.ua, на своей странице в Facebook Н.Мельниченко написал, что 21 августа планирует вылететь из Италии в США. 24 августа на вопрос о его месте пребывания он ответил, что уже находится в Соединенных Штатах.

Кроме того, Н.Мельниченко утверждает, что вопрос о его экстрадиции закрыт. "Вопрос о моей экстрадиции закрыт - Италия отказала Украине", - написал он.

Н.Мельниченко также посоветовал не доверять украинским СМИ, распространяющим информацию о продолжении рассмотрения Италией вопроса о его экстрадиции в Украину.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2011 года Печерский райсуд Киева признал законным постановление Генпрокуратуры от 2001 года о возбуждении уголовного дела в отношении Н.Мельниченко.

16 февраля 2012 года стало известно, что Апелляционный суд Киева отклонил жалобу Н.Мельниченко и его защите, оставив в силе решение Печерского райсуда.

Н.Мельниченко был задержан 3 августа в аэропорту Неаполя по ордеру, выданному Украинским бюро Интерпола, сразу после прибытия рейса из Вашингтона. Н.Мельниченко заявил о готовности пройти процедуру экстрадиции в Украину. После задержания он был доставлен в эмиграционную тюрьму.

6 августа суд Неаполя не смог принять окончательного решения относительно экстрадиции Н.Мельниченко, поскольку тот во время судебного заседания выразил категорический отказ от принудительного возвращения в Украину, объяснив это угрозой для своей жизни.

14 августа Н.Мельниченко был освобожден из тюрьмы Неаполя.

20 августа начальник Управления связей с общественностью МВД Украины Владимир Полищук высказал мнение, что Н.Мельниченко освободили из тюрьмы в Неаполе благодаря предоставлению материалов, подтверждающих, что он находится под программой защиты свидетелей США, но его могут арестовать снова.

По словам В.Полищука, Нацбюро Интерпола Италии сообщило украинским коллегам, что Н.Мельниченко выпускают из-под стражи, но процесс экстрадиции в Украину не приостанавливается.

«Таким образом, его могут вновь арестовать, если будут найдены для этого юридические обоснования», - сказал В.Полищук.

В то же время, в Генеральной прокуратуре отмечают, что экстрадиционный арест продолжительностью 40 дней специально предусмотрен для решения процессуальных нюансов.

«Этот срок еще не истек, он заканчивается 12 сентября, и за оставшееся время все может измениться, как, собственно, и статус Мельниченко. Уголовное дело в Украине против него не прекращалось, и от уголовного преследования его никто не освобождал» - сказал начальник Отдела по связям со СМИ Генпрокуратуры Юрий Бойченко.