Попов заговорил об открытии русскоязычных школ в Киеве

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов не исключает открытия в столице русскоязычных учебных заведений, если поступят соответствующие инициативы от жителей Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

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Так, на вопрос, есть ли заявки от киевлян с просьбой открыть русскоязычные школы или детсады, а также, есть ли планы городских властей относительно введения в эксплуатацию таких учебных заведений, А.Попов ответил: «Нет активных действий со стороны киевлян. Есть предложение одной бизнес-структуры, которая хочет построить учебное заведение, где будет преподавание на русском. На украинском, безусловно, тоже, но все же акцент будет на русский язык. Это Деснянский район. Сейчас идет проектирование, и думаю, в следующем году начнется строительство. Больше никаких активных действий в этом направлении не было».

А.Попов уточнил, что это проект строительства русскоязычной гимназии, относительно которого к председателю КГГА ранее обращался министр образования и науки Дмитрий Табачник.

Он отметил, что вообще такой подход касается не только русского языка, но и любых других языков. «Есть инициатива – есть реакция власти. Если нет инициативы, то о чем может идти речь? Если есть спрос, власти будут делать все, чтобы его удовлетворить. Не важно, какого языка это касается», - сказал председатель КГГА.