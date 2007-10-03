Онищук не видит в заявлении Президента призыва к созданию широкой коалиции

Заместитель руководителя избирательного штаба блока “Наша Украина – Народная самооборона” Николай ОНИЩУК считает, что призыв Президента Украины начать диалог между всеми победителями выборов не означает, что Виктор ЮЩЕНКО выступает за создание широкой коалиции.

Такое мнение он выразил сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН.

“Я не услышал фактического призыва к созданию широкой коалиции. Основное содержание заключалось в другом”, - сказал Н.ОНИЩУК.

По его словам, основная суть заявления главы государства сводилась к необходимости перейти на качественно новый уровень организации власти в Украине, независимо от того, какие политические силы будут находиться у власти, а какие - в оппозиции.

“Президент подчеркнул необходимость, чтобы политики действовали в режиме диалога, даже находясь в оппозиции или во власти”, - сказал он.

По мнению Н.ОНИЩУКА, заявление Президента свидетельствует о том, что такой диалог должен быть, несмотря на конкуренцию между победителями досрочных выборов в Верховную Раду.

Комментируя заявление лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, что ее политическая сила в случае создания коалиции между Партией регионов и НУ-НС останется в оппозиции, Н.ОНИЩУК отметил, что это преждевременное, эмоциональное заявление.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 октября, в своем заявлении относительно формирования коалиции В.ЮЩЕНКО сказал, что ждет от Партии регионов, БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина мудрых шагов, направленных на консолидацию страны и призвал победителей парламентских выборов объединиться вокруг национальных приоритетов.

В свою очередь, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ поддержал позицию, выраженную Президентом относительно формирования парламентской коалиции.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что БЮТ останется в оппозиции в случае создания коалиции между блоком “Наша Украина – Народная самооборона” и Партией регионов.