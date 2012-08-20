Украина и Россия сегодня изменят условия использования «Нитки»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны РФ, сегодня глава российского военного ведомства посетит с официальным визитом Украину, где проведет переговоры со Д.Саламатиным.

Под председательством двух министров состоится пятое заседание Подкомитета по вопросам безопасности Российско-Украинской межгосударственной комиссии.

В ходе заседания планируется обсудить вопросы военного и военно-технического сотрудничества России и Украины, в том числе перспективы использования полигона взлетно-посадочных систем «Нитка», кооперации в области ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов, взаимодействия в проектировании, производстве и обслуживании авиационной техники.

«По результатам заседания состоится подписание итогового Протокола, а также Протокола о внесении изменений в межправительственное Соглашение об использовании полигона взлетно-посадочных систем «Нитка», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 16 августа Кабинет министров Украины предоставил полномочия министру обороны Д.Саламатину на подписание Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации об использовании полигона взлетно-посадочных систем «Нитка».

Реализация Протокола даст возможность перейти на расчеты за использование полигона в твердой денежной сумме вместо получения запчастей, увеличить перечень авиационной техники, которая будет привлекаться для проведения испытаний на полигоне, а также использовать полигон в интересах не только РФ, но и других государств.

Таким образом, подписание указанного документа позволит получить дополнительные поступления в бюджет Украины за использование полигона другими государствами и усовершенствовать договорно-правовую базу в сфере военного сотрудничества.

В Минобороны отметили, что существующая редакция базового Соглашения предусматривает расчет российской стороной за использование полигона в виде поставок запасных частей к самолетам типа «Су» на эквивалентную сумму, расходуемую украинской стороной за предоставленные услуги. Также базовым Соглашением предусмотрено использование на полигоне самолетов только типа «Су», что делает невозможным предоставление услуг на полигоне другим типам самолетов третьих государств.

*** «Нитка» (наземный испытательный тренировочный комплекс авиационный) - специальный наземный учебно-тренировочный комплекс, который имитирует палубу авианосца и предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец. Расположен на аэродроме Новофедоровка, недалеко от города Саки в Крыму.

Ранее в то время министр обороны Украины Михаил Ежель заявлял, что полигон «Нитка» не представляет значительного интереса для Украины, поскольку украинская армия не имеет ни авианосцев, ни, соответственно, палубной авиации.