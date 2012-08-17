Табачник уволил ректора Донецкого национального университета

Министр образования, науки, семьи, молодежи и спорта Дмитрий Табачник своим приказом отправил в отставку исполняющего обязанности ректора Донецкого национального университета (ДонНУ) Петра Егорова.

Об этом ZN.UA сообщил председатель профкома вуза Владимир Подмарков. По его данным, сегодня, 17 августа, прибыл в Донецк заместитель министра Петр Куликов и ознакомил руководство вуза с приказом министра.

Вместо Егорова исполнять обязанности ректора будет декан экономико-правового факультета, кандидат юридических наук Роман Гринюк. «Новый и.о. заявил, что не намерен проводить каких-либо революционных изменений. Он считает, что университетом должен руководить легитимный ректор, и сам поднял вопрос о проведении выборов. Хотя все понимают необходимость кадровых перестановок - у нас осталось определенное число чужих и лишних людей, которых привел с собой Егоров », - рассказал Подмарков.

Петр Егоров в присутствии киевского чиновника, в свою очередь, заявил о своем желании вернуться на пост декана учетно-финансового факультета.

Как сообщалось, 10 декабря 2010 года конференция трудового коллектива ДонНУ избрала претендентом на пост ректора Юрия Лысенко, победившего на выборах протеже МОН, и.о. ректора Петра Егорова. Однако правомерность назначения нового ректора оспорил в суде преподаватель Киевского национального университета МВД Александр Корыстин, который заявил, что тоже подавал документы на участие в конкурсе на эту должность, но не был включен в список претендентов.

Кроме того, против жены Ю.Лысенко - проректора ДонНУ Татьяну Лев - было возбуждено уголовное дело по обвинению в хищении средств. Сама Татьяна была избита неизвестными в подъезде своего дома. Ю.Лисенко в интервью ZN.UA заявил, что считает все эти события давлением на него и его семью с целью заставить его отказаться от должности.

Позже Лысенко добровольно отказался от должности ректора. До этого дня университетом руководил и.о. ректора Петр Егоров. Кроме того, 18 ноября 2011 профсоюз университета требовал от МОНМС расторгнуть контракт с Егоровым, поскольку тот, по мнению профкома, нарушил КЗоТ, незаконно уволив всех преподавателей международного факультета. С тех пор в университете продолжался конфликт между администрацией и профсоюзом вуза. А уволенные сотрудники до сих пор отстаивают свои права в судах.