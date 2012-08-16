Третьяков увидел, что политические партии утратили связь с людьми

Третьяков отметил, что желание получить или сохранить власть разрушила партийную вертикаль, по которой «верхи» прислушиваются к «низам».

«Уже более 10 лет я активно участвую в политической жизни Украины, и вижу, что с потребностями рядовых партийцев руководство партий считается все меньше, - заявил Третьяков, - Низовые ячейки должны только выполнять приказы сверху, и оживают только тогда, когда начинаются выборы. Так же они относятся к простым людям, которых почетное руководство называет электоратом».

По мнению Третьякова, политическая система страны эффективна, только если она опирается на людей.

«С этой точки зрения, выборы по мажоритарным округам для Украины прогрессивные, поскольку кандидаты «пошли в народ», - отметил Третьяков, - А между тем партийные верхушки и дальше, закрывшись от людей в кабинетах, «варятся в собственном соку». Я считаю, что связанные с партийным руководством депутаты-мажоритарщики имеют гораздо больше шансов наладить качественную связь с людьми».

Напомним, что оппозиционный депутат Александр Третьяков баллотируется на парламентские выборы 2012 года по мажоритарному округу № 218 в Киеве путем самовыдвижения.