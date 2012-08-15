Херсонский губернатор не верит, что масштабный пожар в лесу устроил пастух

Как передает корреспондент УНИАН, об этом херсонский губернатор заявил сегодня на брифинге после коллегии Херсонской ОГА.

«Всегда кто виноват – стрелочник. Нужно же всегда найти крайнего. Есть и другие версии. Это еще не окончательное решение о том, кто виноват. Я склоняюсь к тому, что это была спланированная акция. Однозначно», - сказал губернатор.

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Он уточнил, что на спланированный поджог указывает характер возникновения пожаров.

«Вот давайте проанализируем: загорается лес в Великокопаневском лесничестве. Мы кидаем туда все силы, все, которые есть, так как большая площадь загорелась. Буквально через 2 часа, когда мы влезли в лес, начали тушить, загорается в другом месте. В еще большем масштабе. Вот подумайте, этим лесам по 40-50 лет, и все это время почему то они так не горели. Ведь тоже бывали сложные погодные условия. Лес, сегодня, это - большой бизнес», - добавил губернатор.

При этом Н.Костяк пообещал, что будет контролировать вырубку сгоревшего леса и не позволит кому-то нажиться на его реализации.

«Я выезжал в лес и смотрел. Не все деревья сгорели. Кое-где кора и листья обгорели, но дерево живое. Поэтому, я уверен, минимум 30% леса на территории пожарищ сохранилось. Но проверять, сколько там живого леса, мы поручим не лесникам. Есть у нас институт лесного хозяйства. Его руководитель - депутат Херсонского областного совета (Виктор Шевчук, директор Государственного предприятия "Степной филиал УкрНИИЛХА" – УНИАН). Создадим рабочую группу. Они выедут в лес, проанализируют и потом скажут, что можно рубить, а что - нет», - заявил губернатор.

Как сообщал УНИАН, 13 августа премьер Николай Азаров заявил, что масштабные лесные пожары в Херсонской области произошли из-за халатности работников Государственного агентства лесных ресурсов, которые не приняли своевременно необходимые меры для предупреждения стихийного бедствия.

Справка УНИАН, 9 августа на территории Корсунского и Великокопанского лесничеств в Цюрупинском районе Херсонской области возникли лесные пожары, которые из-за сильных порывов ветра, сухой и знойной погоды быстро распространялись, и до конца дня достигли площади отдельными очагами, ориентировочно, 1000 и 500 га. Пожары были ликвидированы 11 августа.

Во время тушения огня получили ожоги разной степени тяжести два ликвидатора.

По факту лесных пожаров в Херсонской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса Украины (уничтожение или повреждение объектов растительного мира), санкция статьи предусматривает до 10 лет лишение свободы.

Убытки от масштабных лесных пожаров в Херсонской области предварительно оцениваются в более чем 15 млн грн.

По уголовному делу уже есть свидетель и подозреваемый - местный житель в возрасте около 50 лет, который подрабатывает пастухом, своими неосторожными действиями мог способствовать загоранию.