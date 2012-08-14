Адвокат: Мельниченко выпустили из тюрьмы Неаполя

Об этом УНИАН сообщил адвокат Мельниченко Николай Недилько.

«Около 21.00 по киевскому времени Мельниченко был освобожден из-под стражи, поскольку итальянская Фемида не нашла оснований для его экстрадиции в Украину», - сказал адвокат. Он рассказал, что пообщался с Н.Мельниченко. «Я только что разговаривал с Николаем. Он сказал, что жив-здоров», - добавил Н.Недилько. Отвечая на вопрос, останется ли в дальнейшем Мельниченко в Италии, адвокат сообщил, что на сегодняшний день экс-майор находится на территории этой страны.

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Как сообщал УНИАН, Мельниченко был задержан 3 августа в аэропорту Неаполя по ордеру, выданному украинским бюро Интерпола, сразу после прибытия авиарейса из Вашингтона. Мельниченко заявил о готовности пройти процедуру экстрадиции в Украину. После задержания его доставили в эмиграционную тюрьму.

6 августа суд Неаполя не смог принять окончательного решения об экстрадиции Мельниченко, поскольку тот во время судебного заседания выразил категорический отказ от принудительного возвращения в Украину, объяснив это угрозой для своей жизни.

Сегодня, 14 августа, экс-глава Харьковской областной государственной администрации Арсен Аваков, который находится в Италии, написал на своей странице в Facebook, Мельниченко итальянский суд освободил из-под стражи.

Напомним, в конце декабря 2011 Печерский райсуд Киева признал законным постановление Генпрокуратуры от 2001 года о возбуждении уголовного дела по Н.Мельниченко.

16 февраля 2012 стало известно, что Апелляционный суд Киева отклонил жалобу Мельниченко и его защиты, оставив в силе решение Печерского райсуда.