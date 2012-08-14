Симоненко предлагает создать еще два государственных банка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат, руководитель фракции КПУ в парламенте Украины Петр Симоненко сообщил на пресс-конференции в Кировограде.

"Украинская экономика нуждается в финансировании. Банки должны дать жизнь и финансы в реальные отрасли, именно поэтому КПУ предлагает дополнительно создать два государственных банка, которые будут поддерживать промышленность страны", отметил он.

П.Симоненко подчеркнул, что государство сегодня должно решать конкретные вопросы для поддержки отечественного производителя и "в первую очередь, нужно ликвидировать НДС и ввести налог с оборота".