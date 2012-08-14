Иващенко просит закрыть дело за отсутствием состава преступления

В.и.о. министра обороны Украины Валерий Иващенко, который приговорен Печерским районным судом Киева к 5 годам лишения свободы, просит Апелляционный суд столицы отменить приговор, а уголовное дело закрыть за отсутствием в его действиях состава преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую просьбу В.Иващенко огласила сегодня, зачитывая его апелляционную жалобу, председательствующая в судебном процессе судья Ольга Юргика.

«Подсудимый Иващенко просит приговор суда отменить, а дело закрыть на основании п. 2 ст. 6 УПК за отсутствием состава преступления», - подчеркнула судья, зачитывая жалобу.

По словам судьи, В.Иващенко считает, что вынесенный ему приговор основывается лишь на предположениях, поскольку ни во время досудебного, ни во время судебного следствия не было найдено доказательств совершения им преступления, не было доказано никакими доказательствами умысла совершения им преступления, в чем именно заключалось его пособничество в отчуждении имущества госпредприятия Министерства обороны «Феодосийский судомеханический завод» руководящему его санацией Сергею Михееву.

Также в своей жалобе бывшее высшее должностное лицо указывает на то, что суд не принял во внимание показания свидетелей, которые были допрошены в судебном следствии и которые заявляли, что не видят в действиях В.Иващенко никакого нарушения украинского законодательства.

Как сообщал УНИАН, Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением во время подписания плана санации Госпредприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод».

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. К нему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

12 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы.