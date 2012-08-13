Чиновник, который идет в Раду, купил авто за 2 миллиона

Согласно декларации о доходах, обнародованной на сайте ЦИК, общая сумма годового дохода главы Укравтодора Владимира Демишкана за 2011 год составила 5 миллионов 276 тысяч грн. Об этом пишет Украинская правда.

Декаларацию Демишкан подал в Центризбирком для баллотирования в округе в Луганской области. Из этой суммы 96 тыс. составила заработная плата, 3 миллиона 502 тысячи - дивиденды, проценты, 1 млн. 500 тыс. - доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества; 177 тыс. - другие виды доходов.

Доход членов его семьи составил 242 тысячи - это дивиденды и проценты.

В собственности Демишкана находятся земельные участки площадью 3 200, 1 700 и 9 300 квадратных метров и садовый дом площадью 277 квадратных метров.

В собственности членов семьи чиновника также находится земельный участок площадью 10 тысяч 800 квадратных метров, квартира площадью 124 квадратных метра, садовый дом площадью 120 квадратных метров.

Кроме того, глава Укравтодора в 2011 году приобрел автомобиль Audi-8 объемом двигателя 6 300 кубических сантиметров, стоимость которого составила 1 миллион 900 тысяч гривен.

В собственности Демишкана также Fiat с объемом двигателя 3 тысячи кубических сантиметров 2010 года выпуска. Также в собственности главы Автодора есть катер с объемом двигателя 5 700 кубических сантиметров 2008 года выпуска.

В собственности семьи Демишкана есть трактор МТЗ-320 2011 года выпуска. Содержание имущества в 2011 году Демишкан обошлось в 161 тысячу гривен, а членам его семьи в 99 тысяч гривен.

На банковских счетах чиновника есть более 17 миллионов гривен, а у его семьи – 1 млн. 912 тысяч. Как известно, Владимир Демишкан был депутатом Верховной Рады от Партии регионов и, после прихода к власти Виктора Януковича, был назначен главой Укравтодора. Его сына Сергея обвиняли в организации похищения и жестокого убийства и он был приговорен к условному сроку. Однако позже суд отменил этот приговор, а дело было отправлено на повторное рассмотрение.