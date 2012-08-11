Возле Киевского апелляционного суда скандируют «Юле - волю»

Около 20 сторонников оппозиции собрались возле Киевского апелляционного административного суда в поддержку иска Объединенной оппозиции «Батькивщина» к Центральной избирательной комиссии с требованием зарегистрировать бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко кандидатами в народные депутаты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, рассмотрение судом апелляции начнется сегодня в 11.00.

Участники акции держат в руках украинские государственные флаги и флаги «Батькивщины». Они время от времени скандируют «Юле - свободу!», а на двери суда они повесили фотографии Ю.Тимошенко с надписью «Не виновна».

Участники акции расположились на тротуаре улицы Московской и не мешают движению транспорта.

Как сообщал УНИАН, 8 августа Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами в народные депутаты по списку «Батькивщины» экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и экс-министра внутренних дел Украины Ю.Луценко.

Как отметил член ЦИК Александр Шелестов, учитывая документы, поданные в ЦИК 6 августа Министерством внутренних дел, а 8 августа Печерским судом и Генпрокуратурой, комиссия выявила обстоятельства, которые лишают Ю.Тимошенко и Ю.Луценко права баллотироваться в народные депутаты и быть включенными в список «Батькивщины» под номерами 1 и 5 соответственно.

Сегодня Киевский апелляционный административный суд рассмотрит исковое заявление Объединенной оппозиции. Ожидается, что в заседании примут участие руководитель Центрального избирательного штаба «Батькивщины» Александр Турчинов, представитель ВО «Батькивщина» в ЦИК Руслан Князевич, руководители партий, входящих в состав Объединенной оппозиции.