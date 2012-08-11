Умер мэр Енакиево

Данный факт по телефону корреспонденту УНИАН подтвердила заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации, начальник Главного управления охраны здоровья ОГА Елена Петряева.

«Да. Умер сегодня», - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщал УНИАН, с 8 июля С.Рухадзе находился на лечении в нейрохирургическом отделении Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения (прежнее название – больница им. Калинина). По словам медиков больницы, у С.Рухадзе была тяжелая форма инсульта.

С. Рухадзе родился 9 января 1958 года в городе Енакиево Донецкой области.

Высшее образование получил в Донецком политехническом институте (1975 – 1980 г.) по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».

С 1980 года по 1984 год работал старшим механиком, а потом начальником автоколлоны № 1, с 1984 года по 2001 год - директором автобазы производственного объединения «Орджоникидзеуголь».

С 2001 года по настоящее время занимает должность Енакиевского городского головы.

С. Рухадзе является земляком и товарищем Президента Украины Виктора Януковича.

В свое время после В. Януковича он возглавил в Енакиево автобазу ПО «Орджоникидзеуголь».