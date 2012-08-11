Нацбанк: инфляционная среда в Украине близка к оптимальной

Об этом говорится в комментарии заместителя директора Генерального экономического департамента - директора Департамента экономического анализа и прогнозирования НБУ Александра Петрика, которым располагает УНИАН.

«Можно сказать, что сейчас инфляционная среда близка к оптимальной, то есть, с одной стороны, инфляция не сдерживает экономический рост, а с другой стороны - не провоцирует чрезмерные инфляционные ожидания» - отметил А.Петрик.

Он напомнил, что инфляция в июле составила «минус» 0,2%. В тоже время, в годовом исчислении снижение инфляции прекратилось и на сегодня показатель составляет около нуля.

По словам А.Петрика, главным фактором снижения инфляции в годовом исчислении в июле является низкая база сравнения прошлого года. Так, благодаря высокому урожаю в прошлом году существенно подешевели сельхозпродукты. Как результат - в июле 2011 года дефляция составляла 1,3%.

Также он отметил, что базовая инфляция в годовом исчислении снижалась одиннадцатый месяц подряд и в июле составила 3,1%. Это, по мнению А.Петрика, обусловлено двумя факторами, а именно - взвешенной монетарной политикой Национального банка, направленной на снижение общего долгосрочного тренда по инфляции и действием вторичных эффектов от удешевления сырых продуктов в 2011 году и первом полугодии текущего года.

В целом в Нацбанке отмечают сохранение тенденции снижения инфляционных ожиданий.

«Что касается инфляционных ожиданий, которые являются очень важными, то они продолжили снижаться и в июле инфляционные ожидания были намного ниже, по сравнению как с началом года, так и со всем первым полугодием 2012 года», - сказал А.Петрик.

Кроме того, он сообщил, что относительно стабильный курс гривни и низкая инфляция в странах - основных торговых партнерах Украины определили низкую инфляцию импортной составляющей общей потребительской корзины.

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Как сообщал УНИАН, в Украине в июле 2012 года по сравнению с июнем 2012 года потребительские цены снизились на 0,2%, против июля 2011 года — на 0,1%.

Инфляция в январе-июле 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1%, с начала 2012 г. (июль 2012 года к декабрю 2011 года) – дефляция 0,1%.

В апреле Международный валютный фонд улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

По прогнозам Standard & Poor's, инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.

Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.