УДАР присоединился к иску на отказ ЦИК регистрировать Тимошенко и Луценко

Как сообщили в пресс-службе «УДАРа», об этом заявил руководитель юридического департамента партии Валерий Карпунцов.

Он отметил, что 9 августа 2012 года в Киевский апелляционный административный суд Всеукраинским объединением «Батькивщина» подан административный иск к Центральной избирательной комиссии относительно обжалования отказа в регистрации кандидатами в народные депутаты на очередных выборах 28 октября 2012 года Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, выдвинутых в общегосударственном многомандатном избирательном округе и включенных в избирательный список этой политической силы.

Партия «УДАР» в лице ее представителя в ЦИК В.Карпунцова подала заявление о привлечении к участию в отмеченном деле в качестве третьего лица на стороне истца – ВО «Батькивщина», подчеркнули в пресс-службе.

«Наша политическая сила выступает против сужения избирательных прав политических узников Тимошенко и Луценко. Мы считаем, что Центральная избирательная комиссия не имеет права ограничивать их права на регистрацию кандидатами в народные депутаты Украины», – заявил руководитель юридического департамента «УДАРа».