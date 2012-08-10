Немецкие врачи приедут к Тимошенко к следующему суду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед харьковской больницей сообщила журналистам дочь экс-премьера Евгения Тимошенко.

«Я думаю, они должны приехать или в воскресенье, или в понедельник», - сказала Е.Тимошенко.

Она не уточнила, какой именно врач берлинской клиники «Шарите» приедет в Харьков.