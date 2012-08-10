Немецкие врачи приедут к Тимошенко к следующему суду
07:04, 10 августа 2012Политика
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Немецкие врачи приедут к экс-премьер-министру Юлии Тимошенко, которая проходит курс лечения в Центральной клинической больнице «Укрзализница» в Харькове, к следующему судебному заседанию по делу относительно корпорации «Единые энергетические системы Украины», запланированному на 14 августа.
Дочь экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Евгения отвечает на вопросы журналистов возле Харьковской больницы «Укрзализныци»
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед харьковской больницей сообщила журналистам дочь экс-премьера Евгения Тимошенко.
«Я думаю, они должны приехать или в воскресенье, или в понедельник», - сказала Е.Тимошенко.
Она не уточнила, какой именно врач берлинской клиники «Шарите» приедет в Харьков.
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