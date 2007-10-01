Избирательный штаб Партии регионов завершил работу

Избирательный штаб Партии регионов сегодня завершил работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

Анонсированная пресс-конференция руководителя центрального избирательного штаба Партии регионов Бориса КОЛЕСНИКОВА отменена.

По словам сотрудника пресс-службы, на сегодняшний день нет никакой предварительной информации о возможном возобновлении работы штаба завтра, 2 октября.