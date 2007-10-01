Избирательный штаб Партии регионов завершил работу
18:02, 01 октября 2007Политика
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Колесникову нечего сказать?
Избирательный штаб Партии регионов сегодня завершил работу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.
Анонсированная пресс-конференция руководителя центрального избирательного штаба Партии регионов Бориса КОЛЕСНИКОВА отменена.
По словам сотрудника пресс-службы, на сегодняшний день нет никакой предварительной информации о возможном возобновлении работы штаба завтра, 2 октября.
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