Против экс-зама Ульянченко возбудили уголовное дело за мошенничество

Его обвиняют в превышении власти и подделке документов в процессе реализации благотворительного проекта «Согрей любовью ребенка». Это следует из постановления суда, которым располагает Фокус.ua

В документе указано, что чиновник подписал документ, в котором вместо реквизитов на перевод денег Киевской облгосадминистрации значились данные негосударственного фонда «Велика родина». «Таким образом, был подорван авторитет администрации через неисполнение обязанностей по предоставлению благотворительной помощи четырем семьям», - указано в постановлении.

Кроме того, в постановлении говорится, что служащие администрации неоднократно предлагали многодетным семьям решить вопрос социально-бытовых вопросов при условии выделения значительно меньших сумм, чем те должны были получить по документам.

Сейчас Ростислав Ерема находится на подписке о невыезде.

Проект «Согрей любовью ребенка» был учрежден в 2007 году по инициативе президента Виктора Ющенко. В рамках его реализации за счет украинских бизнесменов обещали улучшить жилищные условия многодетным семьям. Главой Нацсовета стала дочь президента Виталина Ющенко.

Фонд «Велика родина», фигурирующий в деле, сейчас возглавляет Вера Ульянченко – глава Киевской облгосадминистрации в 2006-2009 годах.