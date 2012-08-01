Азаров накинул $25 тысяч за олимпийское золото
14:06, 01 августа 2012Политика
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Кабинет министров Украины увеличил размеры премий для украинских спортсменов за призовые места на Олимпиаде.
Петр Порошенко поделился новостью с журналистами
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.
По словам П.Порошенко, сегодня на своем заседании правительство увеличило размер премии за завоеванную на Олимпиаде золотую медаль со 100 тыс. долларов до 125 тыс., за серебряную - с 75 тыс. до 80 тыс. долларов.
П.Порошенко не уточнил сумму вознаграждения за бронзовую медаль. (До сих пор за бронзовые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получали 50 тыс. дол. – УНИАН.)
«Мы рассчитываем на золотые медали», - пошутил он.
Как сообщал УНИАН, Украину на ХХХ Играх Олимпиады представляют 245 спортсменов, которые соревнуются в 28 видах спорта из 32 олимпийских.
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